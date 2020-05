Paparelli chiede istituzione fondo solidarietà

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - "La Regione istituisca un fondo di solidarietà per venire incontro alle necessità di famiglie a basso reddito e a quelle delle piccole imprese artigiane e commerciali che, trovandosi in uno stato di grave difficoltà economica, non riescono a sostenere il peso di affitti residenziali pubblici e privati, e delle locazioni commerciali": è quanto chiede alla Giunta il consigliere Fabio Paparelli (Pd).

"A causa dell'emergenza sanitaria che ha determinato anche un blocco di molte attività produttive e commerciali - sottolinea - si fa sempre più pressante la necessità di mettere in campo interventi straordinari, in favore delle fasce di reddito medio basse, e quindi più a rischio, che possono andare a calmierare il peso della crisi economica con azioni mirate alla salvaguardia della coesione sociale".

"I canoni d'affitto non pagati - sostiene Paparelli - potrebbero ben presto trasformarsi in sfratti esecutivi, con l'abbandono della casa o dei propri locali commerciali, e ciò potrebbe sfociare, oltre che in un dramma personale o familiare, anche in un'emergenza sociale di difficile gestione". (ANSA).