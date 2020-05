Riaprono centri raccolta rifiuti in Altotevere

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO, 04 MAG - "Da mercoledì 6 maggio riapriranno i centri di raccolta dei rifiuti (isole ecologiche) gestiti da Sogepu nei comuni di Città di Castello, San Giustino, Citerna, Pietralunga, Montone e Monte Santa Maria Tiberina, dove gli utenti potranno tornare nei giorni della settimana e negli orari abituali nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e protezione individuale già in vigore per il contenimento della diffusione del Coronavirus".

Lo annuncia l'amministratore unico Cristian Goracci.

A Città di Castello riapriranno il centro di raccolta di Trestina e di via Mascagni, mentre resta chiusa l'isola ecologica di Userna.

Il 7 torneranno a disposizione il centro di Pistrino e quello di Pietralunga, il 9 maggio sarà la volta delle isole ecologiche di Montone e di Monte Santa Maria Tiberina.

Nei centri potrà accedere a bordo del proprio veicolo un utente alla volta, che dovrà obbligatoriamente indossare mascherina e guanti monouso.

Per ogni informazione, si può contattare Sogepu al numero verde 800.132152 e via mail: info@sogepu.com. (ANSA).