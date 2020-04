Tardioli nuovo presidente Giovani imprenditori

(ANSA) - PERUGIA, 30 APR - Cinzia Tardioli è stata eletta nuovo presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Umbria per il triennio 2020-2023. Ha 34 anni ed è cfo della Tardioli Alfredo di Foligno, azienda specializzata nella commercializzazione, lavorazione e nel trattamento dei metalli ferrosi e non ferrosi.

Formazione e conoscenza, territorio, cultura d'impresa e sostenibilità - è detto in un comunicato di Confindustria - sono i pilastri del programma di Cinzia Tardioli. "Ci aspettano mesi di grande impegno - ha detto -, nei quali saremo chiamati a ricostruire e rilanciare il nostro tessuto imprenditoriale danneggiato da una crisi mondiale senza precedenti. In questa fase sarà indispensabile il nostro impegno come imprenditori e associati, al fine di gettare le basi per un nuovo sviluppo industriale". (ANSA).