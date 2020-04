Coronavirus: carceri umbre sotto monitoraggio

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - Sono 1.304 in totale i tamponi eseguiti nelle 4 carceri umbre. "Nell'ambito del Piano predisposto dalla Regione per la gestione delle fragilità indotte da Covid-19 - ha spiegato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto - la priorità è riuscire ad individuare le persone in condizione di fragilità", ma "l'ulteriore sfida è quella di proteggere le comunità dal rischio di infezione".

"Complessivamente - ha continuato - su 2.482 soggetti, di cui 1.451 detenuti e 1.031 tra polizia penitenziaria, operatori e sanitari, sono stati effettuati 1.304 tamponi pari al 52,54 per cento dei soggetti totali: 276i ai detenuti (19,02 per cento), altri 1.028 (99,71 per cento) al personale in servizio". Dal monitoraggio nella prima fase era risultato positivo un detenuto, trasferito in Umbria e tenuto in isolamento, attualmente ai domiciliari fuori regione. Inoltre, un operatore risultato positivo per contatti esterni e da subito in isolamento, è stato dichiarato guarito. (ANSA).