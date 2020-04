Frecciarossa fermerà anche a Terontola

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - "A partire da giugno il Frecciarossa che collega Perugia a Milano e Torino farà una fermata, all'andata e al ritorno, anche a Terontola. E' un risposta alla giusta richiesta dei comuni del Trasimeno ed è voluta anche per aumentare gli utenti e migliorare il servizio": lo ha annunciato l'assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche.

"Con l'ormai prossima ripresa della vita normale, dopo la serrata imposta dal coronavirus - sottolinea Melasecche -, siamo riusciti ad ottenere, sul fronte ferroviario, un primo significativo risultato per tutti i comuni che gravitano nell'area del Trasimeno ma anche per quelli, come Cortona, che si trovano nella fascia della Toscana confinante con l'Umbria.

Una risposta puntuale ai sindaci dell'area del Lago che pochi mesi fa erano venuti a chiedermi di operare al meglio per ottenere questo risultato. La nuova fermata diventa realtà fin dal prossimo cambio di orario di giugno, strascichi della pandemia permettendo". (ANSA).