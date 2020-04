Lega, Governo dimentica terremotati

(ANSA) - PERUGIA, 22 APR - "Il Governo Conte si è dimenticato dei terremotati": a sostenerlo sono i deputati della Lega, Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti e Barbara Saltamartini. I quali rilanciano l'appello degli imprenditori della Valnerina umbra colpita dal sisma del 2016 e annunciano la presentazione di un emendamento al decreto liquidità.

"Tra le misure introdotte per aiutare le imprese ad uscire dalla crisi economica indotta dall'emergenza sanitaria - sostengono i parlamentari -, il Governo ha commesso degli errori fondamentali che rischiano di penalizzare fortemente le realtà del cratere. Prendere esclusivamente a riferimento il 2019 per calcolare il massimale del finanziamento potrebbe rappresentare un danno ulteriore per coloro i quali hanno subito danni gravi dal sisma. L'emendamento che predisporremo chiederà al Governo la possibilità, per i beneficiari colpiti dal sisma, di poter scegliere come riferimento l'anno fiscale 2015, quello pre-sisma, in alternativa al 2019 come già previsto dal decreto".