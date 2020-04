Consolidamento cavalcavia strada Amerina

(ANSA) - TERNI, 22 APR - Verrà sottoposto ad un primo intervento di consolidamento che potrebbe concludersi presumibilmente entro il 4 maggio, il cavalcavia della strada statale 205 Amerina, fra Baschi Scalo e il bivio per Todi-E45 (innesto strada statale 448), sovrastante l'autostrada A1, chiuso dalla tarda serata di ieri in entrambe le direzioni su richiesta di Autostrade per l'Italia, che lo gestisce.

A riferirlo è il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi. Stando a quanto da lui appreso, la chiusura è stata decisa dopo alcune verifiche da parte dei tecnici di Autostrade in cui sarebbero emerse alcune anomalie che richiedono degli approfondimenti. "Ma si tratta - aggiunge il presidente - di una decisione assunta a scopo di estrema precauzione. Non c'è alcun pericolo impellente".

Verrà quindi svolto un intervento in due tempi, visto che al puntellamento dell'infrastruttura - sempre in base a quanto riferisce Lattanzi - dovrebbe seguire la progettazione di un intervento definitivo.