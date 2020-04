Chiusi negozi 25-26 aprile, primo maggio

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - La presidente della Regione, Donatella Tesei, in considerazione della situazione di emergenza scaturita dalla pandemia in atto, ha emesso un'ordinanza che prevede, nelle giornate di sabato 25, domenica 26 e venerdì primo magio 2020, la chiusura di tutte le attività commerciali, sia degli esercizi di vicinato, sia delle medie e delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali.

In deroga alla disposizione, possono comunque rimanere in esercizio: i punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica purché su area pubblica o in locali indipendenti; le farmacie; le parafarmacie in locali indipendenti; le tabaccherie; i punti vendita di carburante per autotrazione; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta tramite consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.