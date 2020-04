Appello a donazioni per il Malawi

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - "Non abbiamo altro tempo. Abbiamo bisogno di voi come non mai. Siamo stretti ancora dall'emergenza italiana, ma non volgiamo lo sguardo e le spalle a questi fratelli poveri che dopo tanti anni di collaborazione fanno parte delle nostre vite. Donate, donate, donate!": è l'appello rivolto alla comunità diocesana da don Marco Briziarelli, presidente dell'associazione "Amici del Malawi Onlus", una delle principali realtà missionarie dell'archidiocesi di Perugia-Città della Pieve di Perugia-Città della Pieve, il quale sottolinea che "la pandemia da coronavirus è ufficialmente arrivata anche in Malawi".

"E' iniziata la lotta contro il tempo per prevenire e arginare più possibile il contagio. In uno Stato flagellato dalla povertà la grande scommessa è la prevenzione". Donazioni all'associazione "Amici del Malawi" possono essere fatte tramite bonifico bancario (Iban: IT 37 L 05216 03001 000003000735), specificando nella causale: #Emergenza Covid-19 in Malawi.