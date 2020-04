Scende il numero attualmente positivi

(ANSA) - PERUGIA, 18 APR - Sono 728 (meno 60 rispetto a ieri) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria, secondo il bollettino della Regione relativo ai dati aggiornati alle ore 8 di sabato 18 aprile. Complessivamente, ad oggi, sono 1.344 le persone (sette in più rispetto a ieri) risultate positive al Covid-19: i guariti sono 559 (+ 67); 257 i clinicamente guariti (- 37); i deceduti sono 57 (invariato).

Attualmente sono ricoverati in 141 (- 1); di questi 32 (+ 1) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.633 (- 138); sempre alla stessa data, risultano 11.146 (+ 606) persone uscite dall'isolamento.

Sono stati eseguiti e analizzati 1.288 tamponi in più: nel complesso i tamponi eseguiti sono stati 24.090.

I pazienti clinicamente guariti sono quelli che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche, diventano asintomatici, pur risultando ancora positivi al test.