Confronto Morroni-Strade Vino e Olio

(ANSA) - PERUGIA, 17 APR - L'assessore regionale all'Agricoltura Roberto Morroni si è confrontato, in videoconferenza, con i rappresentanti delle "Strade del Vino e dell'Olio dell'Umbria".

"Una realtà importante - ha detto Morroni - il trait d'union ideale tra agricoltura e turismo che può consentire di sviluppare un'offerta in grado di valorizzare e di vivere pienamente il territorio. Una realtà alla quale assicurare il sostegno e l'attenzione della Regione, l'impegno a lavorare insieme, per tutelare un patrimonio di elementi identitari irrinunciabili".

"Per rilanciare i nostri prodotti - ha aggiunto - sarà importante sviluppare una più spiccata intraprendenza e imprenditorialità diffusa, comprendere il cambiamento come un'opportunità per riposizionarsi sul mercato, perfezionare l'offerta del brand Umbria, complessivamente inteso, con il criterio della qualità".