Ancora stop a camion su viadotto Somma

(ANSA) - PERUGIA, 17 APR - "L'Anas ci ha comunicato che, per un criterio di precauzione, non può riaprire al traffico pesante la SS 3 Flaminia presso il Passo della Somma in quanto i risultati definitivi delle prove di laboratorio in corso verranno forniti al progettista e solo quando sarà disponibile il progetto esecutivo, presumibilmente entro maggio, sarà possibile procedere con l'intervento di consolidamento delle fondazioni con un rinforzo degli elementi verticali ed orizzontali dell'impalcato". E' quanto comunica l'assessore regionale alle infrastrutture e viabilità Enrico Melasecche.

"Il crono-programma dei lavori e la data di possibile ripristino del traffico pesante, oggi dirottato in Valnerina con disagi della popolazione e degli utenti, verrà comunicato successivamente, non appena possibile".

Il 28 novembre scorso l'Anas, durante i controlli di protocollo, chiuse completamente al traffico la strada presso il Passo della Somma.