Sindaco Giove, popolazione è preparata

(ANSA) - GIOVE (TERNI), 10 APR - "Stiamo predisponendo tutte le procedure del caso, sperando di farlo nel modo più efficace possibile. Questa ordinanza era nell'aria e la popolazione preparata. Certo non fa piacere, tutti speravamo che non fosse necessario chiudere e il periodo pasquale non favorisce l'umore": a parlare al telefono con l'ANSA è Alvaro Parca, sindaco di Giove. Comune di circa 1.900 abitanti e 29 positività al Covid-19, dal pomeriggio di oggi interamente zona rossa.

"Speriamo - ha detto Parca - che questo provvedimento sia sufficiente". Siamo l'unico comune umbro zona rossa, ci daranno un premio alla fine?" scherza comunque il sindaco.

"Fino a qualche giorno fa non potevamo affatto immaginare di trovarci in questa situazione - aggiunge -, è stato assolutamente un fulmine a ciel sereno. Ma i cittadini stanno reagendo bene, sono tranquilli" conferma un cittadino, raggiunto anche lui al telefono mentre è impegnato, come volontario, nella distribuzione di medicali.