Studio su salute mentale popolazione

(ANSA) - PERUGIA, 9 APR - La struttura complessa di Psichiatria dell'azienda ospedaliera di Perugia, in collaborazione con altre sedi universitarie italiane, ha promosso una ricerca on-line con l'obbiettivo di valutare l'impatto della pandemia e delle misure di quarantena sulla salute mentale della popolazione. "Le misure contenitive che gran parte della popolazione italiana sta attuando in queste settimane -sottolinea il prof Alfonso Tortorella - hanno stravolto la vita e le relazioni di tutti noi determinando un significativo cambiamento della routine quotidiana: oltre alla stressante riduzione della libertà personale si aggiungono le notizie che in tempo reale ci aggiornano sull'evoluzione del contagio e dei morti. Notizie - dice - che determinano un senso di insicurezza rispetto all'esito del contagio ed aumentano il senso di frustrazione e di malessere percepito. Con lo studio che stiamo portando avanti vogliamo valutare l'entità del fenomeno, le ricadute di carattere sociale e psichico sulla popolazione".