Guardea non rinuncia alla processione

(ANSA) - GUARDEA (TERNI), 9 APR - Anche in tempo di Covid-19 il comune di Guardea, rispettando le misure di contenimento, non ha rinunciato alla processione in occasione delle festività pasquali. Nel pomeriggio di oggi un piccolo corteo guidato dal parroco don Donato Katawa, dal sindaco Giampiero Lattanzi e dal comandante della stazione dei carabinieri, il maresciallo Mauro Caterini, ha fatto il giro del paese, frazioni comprese, portando in adorazione, su un'auto pick up, il Santissimo Sacramento. Tutti i consiglieri comunali, così come i cittadini, hanno così potuto assistere alla processione dalle loro case, da finestre, balconi e cortili. Sempre in occasione della Pasqua, il sindaco Lattanzi ha annunciato che nei prossimi giorni darà vita a due iniziative simboliche: verranno infatti portati fiori sia al cimitero, chiuso al pubblico per motivi di sicurezza, che al monumento ai caduti.