Anci ai sindaci, negozi chiusi a Pasqua

(ANSA) - PERUGIA, 08 APR - In una lettera inviata ai sindaci dell'Umbria, il presidente di Anci Umbria e sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, informa di aver predisposto una ordinanza per "la chiusura, nelle giornate di domenica 12 aprile, giorno di Pasqua, e lunedì 13 aprile, Lunedì dell'Angelo, di tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione (compresi i centri commerciali che insistono sul territorio comunale), fatte salve le farmacie e le edicole di turno nel giorno di Pasqua".

"Si tratta di una misura - spiega - che scongiura eventuali assembramenti nei negozi in queste giornate ancor più particolari, anche per coloro che effettueranno controlli intensificati. Di conseguenza, tutela la salute dei lavoratori e dei cittadini".

Il presidente invita, dunque, tutti i sindaci a "valutare la possibilità di predisporre una ordinanza simile".