Monastero Cascia dona camici a ospedale

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 7 APR - Il monastero di Santa Rita a Cascia ha donato ai medici e agli infermieri dell'ospedale Bellaria di Bologna 2 mila camici acquistati dalla Fondazione "Il Bene". Le monache agostiniane hanno donato oltre 7 mila euro alla onlus bolognese che da anni aiuta uno degli ospedali oggi in campo nella lotta al coronavirus, destinando così i primi fondi raccolti dalla campagna #isolatimanonsoli con il "Kit del Pellegrino". "Grazie a voi, abbiamo contribuito ad assicurare protezione al personale sanitario dell'ospedale Bellaria che si sta prendendo cura della vita di chi è malato, esponendosi a molti pericoli", ha detto la madre priora, suor Maria Rosa Bernardinis.

In questi giorni difficili - ha aggiunto - la nostra preghiera si leva alta in cielo ogni giorno per tutti e unita alla vostra diventa opera tangibile e si fa azione a tutela della vita, una freccia nell'arco del bene".