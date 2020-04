Incidente in casa,rischia uso delle mani

(ANSA) - TERNI, 07 APR - Ha rischiato di perdere l'uso delle mani facendo lavori in casa durante l'isolamento, ma operato d'urgenza all'ospedale di Terni gli è stato reimpianto un pollice e suturati nervi e tendini: protagonista della vicenda un perugino di 34 anni, già dimesso. L'incidente - spiega una nota dell'azienda ospedaliera - è accaduto lo scorso 28 marzo, quando il giovane, mentre stava eseguendo dei lavori di falegnameria con una sega circolare, si è amputato in maniera pressoché totale il pollice della mano destra e ha subito gravi lesioni delle strutture tendinee e nervose della mano sinistra.

Dopo le prime cure presso l'ospedale di Perugia, l'uomo è stato trasferito a Terni, dove l'equipe di Chirurgia della mano e microchirurgia diretta dal dottor Antonio Azzarà, nella notte stessa, lo ha sottoposto ad un delicato intervento chirurgico in urgenza durato cinque ore e mezzo.