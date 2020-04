Ad Arrone "Un fiore per propri cari"

(ANSA) - ARRONE (TERNI), 6 APR - Ad Arrone, in occasione della Settimana Santa, le tombe del cimitero comunale, chiuso al pubblico, potranno tornare a colorarsi di fiori, grazie ad un'iniziativa ideata dal Comune e chiamata 'Un fiore per i propri cari'. I fiorai locali potranno infatti essere contattati telefonicamente dai cittadini che vorranno far deporre un fiore accanto al caro defunto.

"Per molti la chiusura dei cimiteri a causa del coronavirus è davvero sofferta perché rappresenta l'impossibilità di unirsi ai propri cari defunti, in un momento di preghiera" spiega il sindaco, Fabio Di Gioia. "Per alleviare questo dolore - continua - ho aperto alla possibilità di deporre dei fiori sulle tombe, rispettando però tutte le misure anti-contagio. Riconosco, nonostante l'attuale impossibilità di celebrare persino i funerali, l'importanza di onorare la memoria di chi non è più tra noi soprattutto in un momento così difficile, dettato dall'emergenza in atto, che coincide con la più importante festa del calendario cristiano".