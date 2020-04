Salvini,in Umbria Lega da parole a fatti

(ANSA) - PERUGIA, 04 APR - "Quasi due milioni per aiutare inquilini e proprietari di casa in difficoltà, slittamento del bollo auto, altri 224mila euro per le scuole che fanno didattica a distanza, rafforzamento del sostegno domiciliare. Sono solo alcuni degli interventi decisi dalla Regione Umbria. È la Lega che passa dalle parole ai fatti: avanti così!". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in una nota.