Telematici lavori Assemblea Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 3 APR - Attività istituzionali di Commissioni, Comitati e delle sedute d'Aula in modalità telematica, ordine del giorno della seduta dell'Assemblea del 23 aprile, confronto tra Esecutivo e forze di minoranza sulla gestione dell'emergenza da Covid-19 i temi al centro della riunione in video della Conferenza dei capigruppo regionali allargata all'Ufficio di presidenza. Per quanto riguarda i primi due punti il presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta ha illustrato i contenuti della proposta di delibera dell'Ufficio di Presidenza (poi approvata) riguardante la possibilità di svolgere in modalità telematica (videoconferenza) le riunioni delle Commissioni e del Comitato, garantendo la presenza in sede del presidente o del vice presidente, del personale tecnico e informatico. Per quanto riguarda le sedute dell'Assemblea legislativa, potranno svolgersi anch'esse con le stesse modalità garantendo quei criteri di "trasparenza e tracciabilità telematica" legate alla forma "pubblica" delle riunioni d'Aula.