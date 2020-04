Pasqua monastero Cascia in streaming

(ANSA) - PERUGIA, 3 APR - Le celebrazioni della Settimana Santa dal monastero di Santa Rita di Cascia saranno trasmesse, a cominciare da domenica 5 aprile, in diretta streaming. Sarà possibile seguirle sul canale YouTube del monastero e il primo evento sarà la messa per la domenica delle Palme che si terrà alle ore 17, fino a culminare nella celebrazione eucaristica della Pasqua, domenica 12 aprile, sempre alle ore 17.

Il 7 aprile - ore 17 - i fedeli potranno unirsi virtualmente alla celebrazione del 10/o Giovedì di Santa Rita, la pia pratica che conduce alla festa del 22 maggio, anticipata eccezionalmente al martedì. Per il Triduo Pasquale le celebrazioni in diretta streaming inizieranno Giovedì Santo alle 17 con la Messa in Cœna Domini,per proseguire Venerdì Santo con la celebrazione della Passione del Signore alle ore 15 e terminare il Sabato Santo con la Veglia Pasquale dalle ore 21.