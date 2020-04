'Paniere solidale di quartiere'a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 3 APR - Una chiamata "alla solidarietà attiva e diffusa" in pieno periodo di emergenza da coronavirus, grazie a servizi di "paniere, spesa, posta e vicinato solidale".

È quella proposta dall'Associazione Fiorivano le viole di Perugia che da tempo con una serie di iniziative e attività ha riportato il quartiere perugino di via della Viola e di via Cartolari a nuova vita. Ed ora non si tira indietro neanche in un momento come questo. E' attivo - fanno sapere dall'associazione - un 'Paniere solidale di quartiere': chiunque abbia bisogno può infatti prendere liberamente il cibo, mentre chi ha la possibilità può donarlo in uno spazio creato appositamente. Il servizio riguarda solo cibi a lunga conservazione (riso, pasta, legumi, cibo in scatola, ecc…). Il "Paniere" si trova in via Cartolari. "A chi non abita in questa zone del centro storico di Perugia - spiegano - non chiediamo di portare il cibo fin qui ma piuttosto di realizzare un altro paniere solidale nel proprio palazzo o nella strada di pertinenza".