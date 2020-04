Su sito Regione più informazioni Covid

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - E' online sul sito istituzionale della Regione Umbria, nel portale dedicato all'emergenza coronavirus (www.regione.umbria.it/coronavirus), un nuovo strumento: una dashboard, che fornisce "in maniera chiara" tutti i dati in merito all'evoluzione del Covid-19. Realizzata in collaborazione con la Protezione civile, la divisione Ict della Giunta e la funzione sanità del Centro operativo regionale, è strutturata con i dati riguardanti gli attualmente positivi, i guariti clinicamente, i guariti, i deceduti, i tamponi eseguiti, i ricoverati, i ricoverati in terapia intensiva, coloro che sono in isolamento domiciliare e quelli usciti, e le relative percentuali. Inoltre vengono rappresentati dei grafici che riportano le statistiche per fascia d'età e sesso.

"Sappiamo - afferma l'Assessore Michele Fioroni - è alta l'attesa delle informazioni giornaliere sull'andamento dell'emergenza sanitaria. Abbiamo quindi cercato di realizzare una dashboard che possa fornire in maniera chiara e puntuale, tutti i dati riguardanti l'emergenza nella Regione Umbria".