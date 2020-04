Eurochocolate distanzia bambini nel logo

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - Lo hanno fatto per primi alcuni grandi marchi come McDonald's, Audi e Coca Cola che hanno modificato il loro logo distanziando graficamente alcuni elementi chiave, ed anche Eurochocolate vuole trasmettere l'importante messaggio #distantimavicini: così, ha veicolato sui propri canali web e social il suo logo opportunamente rivisitato, con i protagonisti - i due celebri bambini - ben distanziati l'uno dall'altro.

La stessa operazione è stata fisicamente compiuta nel flag store Eurochocolate di piazza IV Novembre a Perugia, dove - approfittando di uno dei periodici sopralluoghi tecnici - le maxi riproduzioni dei due bimbi, da sempre ben visibili nella vetrina prospiciente la Fontana Maggiore, sono state distanziate.

"Come tutti i bravi cittadini - afferma in una nota Eugenio Guarducci, presidente di Eurochocolate - anche i nostri bambini osservano scrupolosamente le misure suggerite dal Governo".