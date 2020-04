"0% Commissioni" per BookYourPrice

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 02 APR - BookYourPrice, la piattaforma made in Umbria di prenotazione online di hotel, è a fianco degli imprenditori del settore alberghiero italiano con la campagna "0% Commissioni, 100% Italia", che azzera, fino al 31 dicembre 2020, le commissioni di tutte le strutture già iscritte al portale e di quelle che aderiranno entro il 31 maggio.

"L'emergenza Covid-19 ha messo in stallo l'intero turismo, uno dei settori economici principali dell'Italia, con dei tempi e delle modalità di ripresa quantomeno incerte", commentano in una nota i fondatori Pierangelo Testa, Alberto Fecchi, Riccardo Pizzoni, Carlo Castellano e Andrea Ferrini.

"Gli effetti di questa situazione - aggiungono - non si fermeranno con l'emergenza ma si ripercuoteranno nei prossimi anni, radicandosi nell'ordinaria amministrazione delle strutture alberghiere".