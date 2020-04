Raccolta fondi Ass. Infiorate Spello

(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 01 APR - L'Associazione Le Infiorate di Spello, in rappresentanza di tutta la comunità spellana, ha deciso di promuovere una raccolta fondi a favore dell'ospedale San Giovanni Battista di Foligno, impegnato nella gestione dell'emergenza Covid-19.

Il consiglio direttivo dell'associazione ha già stanziato un primo contributo ed ha aperto un nuovo conto corrente dedicato: Banca: BCC Spello e Bettona Intestatario: Le Infiorate di Spello IBAN: IT68Z0887138690001000114795 Causale: Raccolta Fondi Ospedale di Foligno.

"Vicini alle famiglie che si trovano ad affrontare il contagio e la malattia - dice in una nota il presidente Mirko Di Cola - ci stiamo adoperando insieme alle altre associazioni del territorio spellano per cercare di dare un contributo concreto in questa emergenza, che ha colpito anche la nostra città, alcuni concittadini e il nostro sindaco".