Coletto,obiettivo 150 posti rianimazione

(ANSA) - PERUGIA, 1 APR - "A breve, se continua la fornitura di ventilatori, tra quelli che riusciamo a recuperare noi e quelli che ci arrivano dalla Protezione civile dovremmo arrivare a superare i 130 posti di terapia intensiva. L'obiettivo sarebbe di arrivare a 150 per dare tutte le garanzie necessarie e sufficienti e garantire interventi in emergenza qualora ce ne fosse bisogno anche se ci auguriamo che non avvenga": a delineare l'obiettivo è Luca Coletto, assessore alla Sanità della Regione dell'Umbria. "La nostra struttura sanitaria è partita con soli 69 posti in terapia intensiva" ricorda parlando con l'ANSA.

"Attualmente - dice Coletto - siamo quasi al raddoppio.

Fortunatamente sono iniziati ad arrivare anche i ventilatori perché fino a qualche settimana fa ci eravamo arrangiati da soli, con le nostre forze e da 69 eravamo arrivati a più di 100 posti letto in rianimazione. C'è stato quindi un incremento molto importante".