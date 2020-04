Alemanno, norme straordinarie post-sisma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 01 APR - "Dopo l'emergenza coronavirus il governo dia l'opportunità al Centro Italia terremotato di ricostruirsi in tempi rapidi attraverso attraverso leggi che vadano in deroga alle norme ordinarie e se per motivi di trasparenza dovesse essere utile affiancare ai sindaci figure come magistrati o vertici della Guardia di Finanza, io ci sto". A dirlo all'ANSA è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. "Il ponte Morandi di Genova prima e l'emergenza Covid-19 adesso - ha aggiunto il sindaco - oltre alla tragedia, ci hanno consegnato anche una verità che noi abbiamo sempre conosciuto: le cose e quindi anche la ricostruzione post terremoto, si possono fare bene e in fretta, a patto che si agisca con norme straordinarie e non passando per quella burocrazia ordinaria che per licenziare un atto impiega se va bene un anno".