Videochiamate pazienti ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 31 MAR - Smartphone contro la solitudine per i pazienti Covid-19 ricoverati all'ospedale di Terni: a metterlo a disposizione di tutte le aree di degenza dedicate all'assistenza di pazienti sospetti o positivi al coronavirus è stata la direzione aziendale.

I ricoverati in pneumologia, clinica di malattie infettive e anche nelle terapie intensive (per chi è in condizioni cliniche tali da poterlo utilizzare) potranno entrare in contatto telefonico e video con i propri cari grazie a Whatsapp. Gli smartphone, già consegnati ai reparti, saranno gestiti dal personale infermieristico che, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e delle volontà e condizioni cliniche del paziente, durante la giornata darà la possibilità a tutti i pazienti Covid ricoverati, spesso persone anziane e poco esperte, di fare un collegamento di pochi minuti in videochiamata con un familiare.