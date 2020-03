Usl monitora il convento di Porano

(ANSA) - TERNI, 31 MAR - È "costantemente monitorata" dalla Usl Umbria 2, intervenuta presso la struttura per svolgere un'ispezione e dare le disposizioni del caso, la situazione della Casa di San Bernardino delle Suore Francescane Missionarie di Maria di Porano, dove una suora ultraottantenne è risultata positiva al Covid-19. Si trova ora ricoverata all'ospedale di Foligno. A riferirlo il sindaco, Marco Conticelli, il quale spiega che per "per sei o sette suore che presentano dei sintomi influenzali, su un totale di 39, è già stata disposta la quarantena fiduciaria".

"Il Comune, per mezzo della Protezione civile intercomunale - sottolinea Conticelli - è intervenuto per garantire tutto il materiale necessario soprattutto al personale infermieristico e a tutte le altre dipendenti, mascherine, occhiali, camici, saturimetri e recapitando medicinali grazie al gruppo dei volontari. Sono in contatto costante con la madre superiora".