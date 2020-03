Sospeso pagamento tasse auto in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - La Giunta regionale ha disposto la sospensione del pagamento delle tasse automobilistiche, in Umbria, dovute nel periodo compreso fra il primo marzo e il 30 aprile 2020.

"Con l'approvazione di questa delibera, la Giunta regionale ha voluto dare un segnale alle famiglie e alle imprese umbre colpite dall'emergenza Covid-19", commenta in una nota dell'ente - l'assessore regionale Paola Agabiti. "Il pagamento delle somme dovute dal 1 marzo al 30 aprile - spiega l'assessore - è stato posticipato al 30 giugno 2020, senza sanzioni o interessi per l'utente".

"Si tratta - aggiunge - di un primo provvedimento. Stiamo valutando ulteriori soluzioni che potremmo eventualmente applicare in futuro".

La sospensione del pagamento non impedisce il versamento volontario della somma dovuta, non prevede rimborso per gli importi già pagati.