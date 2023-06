Biodiversa+, a settembre il terzo bando

(ANSA) - BOLZANO, 08 GIU - Il partenariato europeo "Biodiversa+", al quale dal 2021 aderisce anche la Provincia di Bolzano, ha annunciato il suo terzo bando per progetti di ricerca. Il bando, che sarà ufficialmente aperto l'11 settembre 2023, sarà dedicato al tema delle soluzioni basate sulla natura (meglio conosciute come "nature-based solutions" o NBS) che favoriscano la biodiversità, il benessere umano e inneschino un cambiamento sostanziale a favore dell'ambiente. Il bando, che coprirà tre aree di ricerca, ha una dotazione di circa 40 milioni di euro ed è cofinanziato da 34 Paesi europei ed extraeuropei: la lista completa sarà pubblicata sul sito di "Biodiversa+".

La Provincia di Bolzano metterà a disposizione risorse a favore dei progetti che coinvolgeranno enti di ricerca dell'Alto Adige per oltre 400.000 euro. Tali risorse saranno inoltre aumentate di circa il 20%, grazie ad un contributo della Commissione europea.

"Visto il successo di partecipazione dei nostri istituti di ricerca ai primi due bandi 'Transnature' e 'G4B' e l'impegno per la tutela del clima e della biodiversità, sosteniamo con convinzione anche questo terzo bando dedicato alla presentazione di progetti - sottolinea il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, cui fa capo anche la delega per l'Innovazione e la ricerca - Grazie soprattutto a questi progetti cerchiamo di individuare soluzioni pratiche nell'ambito della ricerca, dalle quali poter trarre beneficio per il nostro territorio." Sono previste tre aree di ricerca: in primo luogo, le sinergie e i compromessi delle soluzioni basate sulla natura per il benessere umano; in secondo luogo, le soluzioni basate sulla natura per mitigare l'impatto delle attività umane sulla perdita di biodiversità; infine, il contributo delle soluzioni basate sulla natura al cambiamento ecologico. Il bando sarà presentato agli interessati e alle interessate in un webinar che si terrà il 26 settembre 2023. (ANSA).