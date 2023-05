Immunologia, associazione Luce mia dona apparecchiatura

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - L'associazione "LuceMia" ha donato un'apparecchiatura di ultima generazione al Laboratorio di immunogenetica dell'Ospedale di Bolzano per la valutazione di compatibilità delle cellule staminali.

Il sofisticato strumento è stato consegnato, con una piccola cerimonia informale, da Marco Randi, insieme a Wilma e Luca, fondatori di "LuceMia - il sorriso di Laura Randi", alla primaria Cinzia Vecchiato, alla presenza della direttrice di comprensorio, Irene Pechlaner, "Voglio esprimere la mia gratitudine per questa importante donazione all'associazione, che so essere da anni al fianco del nostro ospedale e in particolare all'Immunoematologia che vi lega a ricordi e forti emozioni", ha detto Pechlaner durante la consegna.

"Specialmente nel nostro ambito, la ricerca e la tecnologia sono fondamentali per poter migliorare le cure, ottimizzare le terapie e donare speranza ai nostri pazienti", ha aggiunto la primaria.

L'apparecchio è in grado di completare, utilizzando la metodica "Next Generation Sequencing" di altissima risoluzione, la valutazione di compatibilità delle cellule staminali e fornirà un ulteriore e importante supporto al Centro trapianti CSseE dell'ospedale. (ANSA).