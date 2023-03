Unibz: è diventata operativa la nuova Facoltà di Ingegneria

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAR - E' diventata operativa la nuova Facoltà di Ingegneria. Con questa operazione, la Libera Università di Bolzano ha portato a termine un'importante riorganizzazione che ha dato vita a due nuove Facoltà dal profilo più definito. Oggi, il processo si è concluso con la nomina ufficiale dei due presidi delle Facoltà da parte del Consiglio dell'Università. Preside della nuova Facoltà di Ingegneria è il prof. Andrea Gasparella. La Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari sarà guidata dal prof. Marco Gobbetti.

"Oggi abbiamo fatto un grande passo". È la convinzione unanime del Consiglio dell'Università della Libera Università di Bolzano, riunitosi oggi. Questa settimana, infatti, è stato portato a termine un importante progetto di riorganizzazione che i vertici attuali dell'ateneo avevano ricevuto in consegna da chi li ha preceduti: la fondazione di una nuova Facoltà di Ingegneria, che in futuro avrà sede al NOI Techpark di Bolzano, e la contestuale riorganizzazione delle Facoltà di Scienze e Tecnologie e Scienze e Tecnologie informatiche.

Il risultato? Due nuove Facoltà, in cui le competenze esistenti sono state strutturate con un profilo più chiaro e che possono ora essere ulteriormente sviluppate. Nella nuova Facoltà di Ingegneria, l'ex Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche è stata fusa con la parte di Ingegneria dell'ex Facoltà di Scienze e Tecnologie. La parte rimanente della Facoltà verrà ora rilanciata come Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari. "Con l'istituzione della Facoltà di Ingegneria e il riorientamento della Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari, vogliamo offrire un importante contributo come università orientata al futuro nella formazione di giovani talenti e nella cooperazione scientifica tra l'università e l'industria del territorio", sottolineano la presidente, prof.ssa Ulrike Tappeiner, e il rettore, prof. Paolo Lugli.

(ANSA).