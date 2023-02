Madri in attesa, a Laives tutti i servizi in un ambulatorio

(ANSA) - BOLZANO, 24 FEB - A Laives sarà possibile, in futuro, usufruire in un unico luogo di tutti i servizi sociosanitari per le madri in attesa, i giovani genitori e i loro figli. Si tratta dell'ambulatorio comune "Medilife" dove sarà garantita anche l'assistenza pediatrica e la consulenza genitori-figli.

Tutti e tre i pediatri di libera scelta del distretto sanitario - Claudio Paganini, Lucia Pappalardo e Nadia Beltrami - lavoreranno nella nuova sede di via Nazario Sauro, insieme ad un medico di medicina generale, ad una ginecologa ed a personale infermieristico.

"Il periodo che precede e segue la nascita di un bambino è tanto emozionante quanto impegnativo - osserva il presidente della Provincia ed assessore alla salute, Arno Kompatscher - Se una madre o un padre possono rivolgersi alle persone di riferimento e usufruire dei servizi più importanti nello stesso luogo, questo dà sicurezza, consente uno scambio professionale più rapido e fa risparmiare tempo. Ci auguriamo che tutto ciò conduca a ulteriori esperienze positive. Le nuove indicazioni del governo sulla creazione di strutture interprofessionali finanziate dal Pnrr vanno esattamente in questa direzione".

"Dopo il pensionamento di alcuni medici di medicina generale - sottolinea il sindaco di Laives, Christian Bianchi - le stanze erano rimaste vuote e quindi la realizzazione di 'Medilife' mi stava particolarmente a cuore. Per me era importante che questo luogo continuasse ad essere un punto di riferimento per i problemi di salute della popolazione di Laives e dintorni".

Anche se i lavori di trasferimento richiederanno un po' di tempo prima del completamento definitivo, Claudio Paganini considera un grande passo avanti il fatto che questa "Casa per genitori e bambini" venga realizzata: "Soprattutto per la cura della salute dei più piccoli, lavorare in rete è enormemente importante e in 'Medilife' possiamo affrontare ogni tematica come gruppi professionali e, se necessario, anche consigliare insieme i genitori". (ANSA).