Premio Claus Gatterer per giornalismo critico e sociale

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - Anche nel 2023 sarà il "Premio per meriti nel settore giornalistico in memoria di Claus Gatterer", il prestigioso riconoscimento, arricchito da un fondo di 10.000 euro finanziato dalla Provincia di Bolzano, assegnato dal Presseclub Concordia e dalla Società Michael Gaismair di Bolzano ed è sostenuto dal Comune di residenza di Claus Gatterer, Sesto.

Insieme al premio per studenti "Claus", il premio Gatterer sarà consegnato a Sesto il 1° giugno 2023. Entrambe le onorificenze sono dedicate al giornalista, storico, scrittore e documentarista altoatesino nato nel 1924 a Sesto, dove è sepolto dalla sua prematura scomparsa, avvenuta nel 1984.

Vengono premiati i lavori giornalistici caratterizzati da riflessione critica, impegno sociale e un alto livello stilistico nel solco dello stile di Claus Gatterer. Il bando è rivolto a redazioni o giornalisti di Austria e Alto Adige o a coloro che abbiano pubblicato su media austriaci o altoatesini.

I contributi dovranno essere stati pubblicati in tedesco, italiano o ladino a mezzo stampa, radio, televisione oppure online. Le proposte di candidature possono essere presentate da chiunque, corredate da un'opportuna motivazione, fino al 31 marzo 2023 esclusivamente in formato digitale attraverso il sito web del Presseclub Concordia. Sono ammissibili solo le opere singole pubblicate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2023.

Il premio sarà giudicato da una giuria equilibrata dal punto di vista del genere, composta da Peter Huemer, Lisa Maria Gasser, Günther Pallaver, Edith Meinhart, Armin Wolf, Corinna Milborn e dal vincitore dello scorso anno Lukas Matzinger.

"Con questo premio vogliamo valorizzare i giornalisti che si impegnano per un giornalismo di qualità. Un lavoro caratterizzato da indipendenza e obiettività e che mostra un approccio responsabile nel trattare un argomento", afferma l'assessore provinciale Philipp Achammer: "L'espressione di questo lavoro è rappresentato dalla persona che ha dato il nome al premio: Claus Gatterer. Egli è riuscito ad impegnarsi nello spirito di una tolleranza illuminata, ponendo una particolare attenzione per le minoranze sociali ed etniche". (ANSA).