Pnrr: Edyna si è aggiudicata i fondi per miglioramento reti

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - Via libera dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al finanziamento con fondi del Pnrr - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - di 2 progetti presentati da Edyna, entrambi finalizzati al miglioramento della sicurezza e della resilienza della rete di distribuzione elettrica in Alto Adige per un importo complessivo di 18,2 milioni di euro. Edyna, è la società di distribuzione di energia elettrica di Alperia, che si occupa della gestione di oltre 9.000 chilometri di reti elettriche in Alto Adige.

La prima proposta di intervento, presentata nel bando PNRR per la "Resilienza della rete elettrica di distribuzione" e che prevede il potenziamento della rete di media tensione in Val Senales, ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro. I lavori sono già stati avviati e da programma verranno terminati entro la fine di giugno 2024. Il secondo progetto selezionato, presentato nell'ambito dell'intervento "Rafforzamento Smart Grid", prevede, invece, la costruzione di una nuova cabina primaria a Vandoies, la realizzazione del nuovo collegamento tra le cabine primarie di Dobbiaco e la futura cabina di Sesto Pusteria e l'installazione di un nuovo trasformatore alla Cabina Primaria di val di Nova, per un totale di 13,2 milioni di euro.

I bandi di gara per l'assegnazione dei lavori di questo secondo progetto sono stati avviati, in particolare la nuova cabina primaria di Vandoies dovrà essere portata a termine entro il 2025 e sarà importante per la fornitura di energia nell'ambito dei Giochi olimpici invernali che si terranno in Alto Adige nel 2026. (ANSA).