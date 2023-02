Pari opportunità: Provincia Bolzano sostiene ricerche

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - La Commissione provinciale per le pari opportunità ricorda la scadenza del 28 febbraio per presentare elaborati scientifici inerenti alla condizione della donna e alla parità di genere.

La Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza è stata fissata dalle Nazioni Unite l'11 febbraio. Ogni anno, l'UNESCO e UN Women commemorano questa giornata per motivare studentesse e studenti ad occuparsi del tema delle Pari opportunità nella società o di altre tematiche che tengono conto dell'ottica di genere. "La scienza ha bisogno delle menti brillanti, sia femminili che maschili. Il nostro premio annuale per gli elaborati scientifici è un incentivo per le studentesse ad affrontare in maniera sempre più audace la questione della parità di genere. L'obiettivo è promuovere il percorso scientifico femminile e rendere accessibile al grande pubblico i risultati dei loro studi" ha affermato la presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità, Ulrike Oberhammer. I lavori scientifici premiati finora sono serviti come base scientifica per progetti in molti campi come l'architettura, l'urbanistica, le scienze sanitarie e sociali o per combattere e prevenire la violenza.

"Secondo l'Istituto di Statistica dell'UNESCO, la fetta mondiale di donne nel campo della ricerca e sviluppo è inferiore al 30 per cento. Questa percentuale si registra anche nei Paesi sviluppati. Uno strumento efficace per combattere il divario che esiste tra donne e uomini nell'ambito scientifico è sicuramente l'abbattimento degli stereotipi di genere nella vita privata, nell'istruzione e sul posto di lavoro" spiega la coordinatrice della commissione di valutazione, Marlene Messner. (ANSA).