Provincia Bolzano incentiva la mobilità elettrica

(ANSA) - BOLZANO, 07 FEB - La giunta provinciale di Bolzano, su proposta dell'assessore competente, Philipp Achammer, ha prorogato i criteri per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo della mobilità elettrica in provincia di Bolzano. Da domani, 8 febbraio 2023, sarà di nuovo possibile per le aziende presentare domande per questa tipologia di investimenti. "La Giunta provinciale conferma così di voler continuare a incentivare gli investimenti nell'ambito della mobilità elettrica e a promuovere una mobilità sostenibile per l'ambiente", commenta l'assessore Achammer.

I primi criteri per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo della mobilità elettrica erano stati approvati il 30 dicembre 2019 con validità fino al 31 dicembre 2022. La volontà della Giunta provinciale è di continuare a sostenere gli investimenti nell'ambito della mobilità sostenibile e quindi si rende necessaria una proroga dei criteri fino al 31 dicembre 2023. Gli oneri derivanti dalla decisione della giunta sono stimati in 1 milione e 800 mila euro. (ANSA).