German Design Award 2023 a diverse aziende altoatesine

(ANSA) - BOLZANO, 06 FEB - A Francoforte è stato recentemente assegnato il German Design Award 2023. Tra i vincitori figurano diverse aziende altoatesine, come lo studio di architettura G22 Projects Srl di Lana, vincitore nella categoria "Excellent Product Design - Furniture" con l'armadio per vini G22.

Il German Design Award è il premio più importante del German Design Council. Con il suo spettro mondiale e il suo appeal internazionale, è uno dei premi più prestigiosi nel panorama del design in tutti i settori. Le tre discipline premiate sono "Excellent Product Design", "Excellent Communications Design" e "Excellent Architecture". Dalla sua prima edizione nel 2012, il German Design Award ha registrato una forte crescita, passando da circa 1.500 candidature a circa 4.500 negli ultimi anni. La grande risonanza internazionale del German Design Award è confermata dal numero di partecipanti provenienti dall'estero: di recente la quota di candidature internazionali è stata del 50%. In totale, sono stati presentati al concorso prodotti e progetti provenienti da 60 Paesi. Nella giuria del German Design Award 2023 sono rappresentate undici nazionalità.

Oltre alla G22 Projects Srl di Lana, anche le seguenti aziende altoatesine sono state premiate con uno o più German Design Awards: Duka di Bressanone ha ricevuto una Special Mention per la cabina doccia "Libero 5000 Inlab". La collezione Slow Wool di Slowli è risultata vincitrice nella categoria "Eco Design".

Planl di Ora è stata premiata per tre prodotti: La sedia Velit, Bench e la lounge chair Land, mentre Haus G "Steinernes Mandl" di Pedevilla Architects ha ricevuto una Special Mention nella categoria "Excellent Architecture"" per l'AeroBeton di Beton Eisack. Interstore/Schweitzer nella categoria "Retail Architecture" per la progettazione dell'"Edeka Center Weserpark" e del "Bridge" ap35 - Architecture Management & Relationship Marketing. L'ap35 è tra le agenzie leader nel marketing di architettura e ha supportato G22 Projects nella sua partecipazione al German Design Award 2023, si legge in una nota. (ANSA).