E' online repertorio Commissione culturale sudtirolese

(ANSA) - BOLZANO, 02 FEB - È disponibile online il repertorio di oltre 400 pagine, contenente il materiale di ricerca del patrimonio della "Commissione culturale sudtirolese", facente parte dell'"Ahnenerbe" delle SS, attiva tra il 1940 e la fine della guerra. La documentazione è in formato pdf sui siti web dell'Archivio provinciale di Bolzano e del Tiroler Landesarchiv di Innsbruck.

La Commissione culturale sudtirolese era incaricata di individuare i beni culturali materiali e immateriali con l'intento, da un lato, di dimostrare in armonia con l'ideologia nazionalsocialista le "ataviche radici germaniche", dall'altro di garantire agli optanti tedeschi e ladini il mantenimento della propria "identità" e della propria storia nel futuro territorio di insediamento.

Oggi la documentazione risultante da queste attività di raccolta e indicizzazione è disseminata in 15 sedi e 37 istituzioni a Bolzano, Brunico, Innsbruck, Vienna, Salisburgo, Trento, Selva di Progno, Berlino, Monaco, Coblenza, Ratisbona, Marburgo, Lipsia, Friburgo in Brisgovia e Washington. Essa costituisce un "tesoretto" composto di piani, disegni, documenti, schede, foto e altre testimonianze di quel periodo.

"Il repertorio è stato redatto secondo gli standard archivistici internazionali e rappresenta un'importante base per le ricerche future", ha sottolineato l'assessora provinciale Maria Hochgruber Kuenzer.

"Si tratta di concentrarsi su questo difficile patrimonio culturale e renderlo accessibile come parte del processo di riconciliazione con la storia nazionalsocialista - ha osservato la Soprintendente provinciale, Karin Dalla Torre - Allo stesso tempo, questa documentazione meticolosa è oggi uno strumento importante per la conservazione dei monumenti storici".

Per il nuovo direttore dell'Archivio provinciale di Bolzano, Gustav Pfeifer, i materiali raccolti dalla Commissione culturale sudtirolese rappresentano tuttavia una "cospicua cava per la ricerca storica". (ANSA).