Fringe 2023, torna il bando di selezione di Fondazione Haydn

(ANSA) - BOLZANO, 24 GEN - La Fondazione Haydn di Bolzano e Trento in cooperazione con il Tiroler Landestheater lancia la quarta edizione di "Fringe", bando di selezione per un progetto di opera da camera che mira a valorizzare il teatro musicale contemporaneo.

L'iniziativa si rivolge a singoli professionisti, team artistici e istituzioni con residenza, domicilio o sede in Trentino-Alto Adige o nel Land Tirol e offre la possibilità di realizzare e portare sul palcoscenico uno spettacolo di teatro musicale all'interno del programma d'opera della Fondazione Haydn di Trento e Bolzano e, successivamente, presso il Tiroler Landestheater a Innsbruck, partner di questa edizione.

Il progetto presentato dovrà consistere quest'anno in un'opera da camera inedita o nel nuovo allestimento di composizioni preesistenti o di repertorio mai presentati in versione definitiva nella regione Trentino-Alto Adige o nel Land Tirol.

"Quello che è iniziato come un esperimento è oggi parte fondante del nostro programma - sottolinea Matthias Lošek, direttore artistico della Fondazione Haydn ed ideatore dell'iniziativa - Con questo bando desideriamo dare voce alle più diverse forme del teatro musicale: dall'opera, al musical, alla danza, alla performance. Vogliamo far sì che chi è impegnato nella produzione di questo tipo di progetti nell'area nella regione Trentino-Alto Adige o nel Land Tirol possa contare su uno strumento in più per dar corpo alle proprie idee e arrivare al grande pubblico".

I progetti, che vanno presentati entro le ore 12 di lunedì 17 aprile, saranno valutati da una giuria internazionale di cui fanno parte: Julien Chavaz, direttore artistico del Theater Magdeburg; Irene Girkinger, direttrice del Tiroler Landestheater (dalla stagione 2023/24) e direttrice artististica di Vbb - Vereinigte Bühnen Bozen (fino a giugno 2023); la compositrice Clara Ianotta; il regista, musicista e artista multimediale Stefano Simone Pintor; Maximilian von Aulock, international promotion manager di G. Ricordi & Co. Berlino e Kunigunde Weissenegger, founder & editor di Franzmagazine Bolzano. (ANSA).