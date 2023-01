Aria: nuova stazione di monitoraggio a Vipiteno

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - Nel comune di Vipiteno, lo scorso mese di dicembre, è stata avviata una campagna di misura della qualità dell'aria grazie all'installazione da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima di una stazione di monitoraggio in via Santa Margherita. Si tratta dello stesso punto di rilevamento che già in passato aveva ospitato una stazione di misura, dismessa poi nel 2017, quando presso la stessa non risultava alcun superamento dei valori limite nazionali ed europei.

"In seguito alla richiesta del comune ho voluto questa nuova stazione di misura installata a Vipiteno, che ci fornisce un quadro aggiornato sullo stato attuale della qualità dell'aria e la sua evoluzione in Alta Valle Isarco - sottolinea l'assessore all'ambiente ed energia, Giuliano Vettorato - Una misura concreta e di buon senso, utile per la cittadinanza".

"I dati registrati dalla stazione sono pubblicati in tempo reale sul portale ambiente - aggiunge Vettorato - e sono molto utili sia per consentire all'Agenzia di effettuare le necessarie valutazioni tecniche sull'inquinamento dell'aria sia per dare risposte immediate e concrete ai dubbi e alle preoccupazioni delle cittadine e cittadini di Vipiteno sullo stato attuale dell'aria". La qualità dell'aria viene valutata su base annua misurando una serie di inquinanti, fra cui il biossido di azoto, le polveri sottili e l'ozono. (ANSA).