Telecardiologia, già 1.000 monitoraggi a distanza a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 03 GEN - Ha raggiunto la quota di mille pazienti monitorati a distanza il progetto pilota di telemedicina avviato presso il reparto di cardiologia dell'ospedale di Bolzano nel 2020 alla luce della situazione d'emergenza per Covid-19 e delle relative misure di sicurezza.

"Contiamo di raddoppiare questo risultato nei prossimi 12/18 mesi", sottolinea Marco Tomaino, responsabile del progetto ed in forza al reparto diretto dal primario Rainer Oberhollenzer come responsabile del Servizio di diagnostica aritmologica e "Syncope Unit".

"La parte operativa del progetto - continua Tomaino - viene seguita da due figure professionali certificate nel campo aritmologico, Ivan Endrizzi e Donato Montanaro, che gestiscono da remoto tutte le informazioni e fungono da collegamento con le diverse figure di riferimento presenti nelle altre strutture ospedaliere della provincia".

La base operativa, allestita presso le prove funzionali di cardiologia al padiglione W dell'ospedale di Bolzano, consente agli operatori e alle operatrici di monitorare e gestire pazienti residenti in tutta la provincia, portatori di dispositivi diagnostici e terapeutici. (ANSA).