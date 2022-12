Consigliere d'amministrazione, diploma a venti donne

(ANSA) - BOLZANO, 02 DIC - Sono stati consegnati a 20 donne i diplomi di consigliera di amministrazione al termine del corso organizzato dalla Commissione per le pari opportunità della Provincia di Bolzano in collaborazione con la Camera di Commercio.

Nella 9a edizione del corso sono stati affrontati argomenti legali e commerciali, temi di responsabilità, gestione delle riunioni, comunicazione e self-marketing suddivisi in nove moduli. "Il corso di formazione ha avuto successo fin dall'inizio perché non si concentra solamente su competenze specifiche, ma mette in primo piano anche la creazione di una rete tra donne nonché il confronto con esperte che hanno già esperienza nei consigli di amministrazione, in modo che le partecipanti al corso possano avere accesso a un organo decisionale", sottolinea la presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità, Ulrike Oberhammer.

"Servono donne competenti per gli organi di gestione, perché in questo modo la qualità delle decisioni è migliore. Questo corso è importante perché ci consente di aumentare di anno in anno il numero di donne che possono essere nominate", ha commentato Arno Kompatscher, presidente della Provincia con la competenza per le pari opportunità. (ANSA).