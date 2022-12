Camera di commercio di Bolzano, l'Ire festeggia i 40 anni

(ANSA) - BOLZANO, 02 DIC - "Le informazioni elaborate dall'Ire hanno sempre costituito una base fondamentale per le decisioni della Camera di commercio, dell'amministrazione provinciale, delle associazioni di categoria e delle imprese.

Grazie a numerose iniziative, l'Ire promuove il dialogo tra il mondo scolastico e le imprese locali". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, nel discorso di apertura della festa per il 40/o anniversario dell'Istituto di ricerca economica.

L'Ire monitora lo sviluppo congiunturale dell'economia altoatesina e conduce studi e analisi su temi economici.

L'evento per il quarantesimo anniversario dalla sua istituzione ha coinvolto collaboratori, collaboratrici, persone che da lungo tempo sostengono l'Ire, partner e rappresentanti dell'economia altoatesina.

La festa è stata dedicata alla gioventù, poiché l'Ire si è occupato ripetutamente di questo tema in passato e lo affronta tuttora in modo assiduo. In questo contesto, i tre docenti universitari Paul Resinger, Nikolaus Janovsky e Ulrike Stadler-Altmann hanno presentato il loro studio "Realtà di vita dei giovani nell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino: valori, lavoro, futuro", incentrato sulle idee dei giovani rispetto al lavoro, sui loro valori e sulle loro aspettative per il futuro.

