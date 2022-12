Sicurezza stradale, a Bolzano il Pullman azzurro

(ANSA) - BOLZANO, 01 DIC - Nella mattinata di domani, venerdì 2 dicembre, farà tappa a Bolzano, in piazza Tribunale, il "Pullman Azzurro" della polizia stradale. Si tratta di un'aula multimediale itinerante protagonista di un tour a livello nazionale per diffondere l'educazione stradale.

L'obiettivo è quello di educare gli studenti alla cultura della sicurezza stradale, attraverso interventi tenuti da personale della polizia stradale in collaborazione con lo staff del "Pullman Azzurro" stesso.

All'attività didattica parteciperanno nove classi di diversi istituti scolastici di Bolzano, con il coinvolgimento di oltre 170 ragazzi. I giovani assisteranno ad una lezione sull'educazione stradale all'interno del pullman attrezzato, con la visione di un video tratto dalla trasmissione televisiva "Le Iene", riguardante una nottata trascorsa assieme a personale della polizia stradale in occasione dei servizi di contrasto alle cosiddette "stragi del sabato sera".

Inoltre, per simulare le condizioni in cui ci si trova quando si è in stato di ebrezza, gli studenti potranno indossare degli occhiali che alterano la visuale, facendo percepire ciò che si vede realmente dopo avere assunto alcol e provare a percorrere un itinerario stradale immaginario su un tappetino, raffigurante una strada con diversi tipi di segnaletica da rispettare.

Testimonial dell'evento, che accoglieranno gli studenti in piazza, saranno i calciatori del "F.C. Südtirol" Davide Voltan e Luca Belardinelli ed i giocatori dell'"Hockey Club Bolzano Foxes", il Capitano Daniel Frank e l'Assistant Capitano Luca Frigo. (ANSA).