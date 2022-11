Kulturbericht 2022: focus sui fenomeni culturali duraturi

(ANSA) - BOLZANO, 30 NOV - La memoria e i fenomeni culturali che durano nel tempo sono i temi focali del nuovo "Kulturbericht 2022", pubblicato congiuntamente ogni anno da Land Tirolo e Provincia autonoma di Bolzano. In senso figurato, "in memento" significa ricordare qualcosa. Le visioni del mondo socio-politico, le tendenze e le mode, la rivalutazione degli eventi, ma anche le rivendicazioni di legittimità rivestono un ruolo importante. "In Memento. Fenomeni culturali duraturi" è il titolo del nuovo "Kulturbericht 2022" pubblicato congiuntamente dal Land Tirolo e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Nel nuovo numero in uscita, ancora in fase di stampa, alcuni autori di entrambe le regioni affrontano questi fenomeni culturali in maniera differente. La pubblicazione, ad esempio, contiene un articolo dell'etnologo ed esperto della cultura popolare tirolese Hans Grießmair, scomparso lo scorso mese di maggio. Grießmair, la cui opera è anche premiata nel numero tematico, ha scritto ancora quest'anno sulla cultura popolare e le sue usanze. Nel suo contributo, la folklorista Barbara Stocker si concentra su un elemento della cultura quotidiana tirolese: il velo. (ANSA).