Con EuregioFamilyPass sconto su noleggio sci e pattini

L'EuregioFamilyPass Alto Adige è la carta vantaggi per le famiglie altoatesine con figli minorenni. Sono circa 18.000 gli utenti che, grazie all'EuregioFamilyPass Alto Adige, stanno già beneficiando dei vantaggi e degli sconti previsti. Tra questi, agevolazioni sulla mobilità pubblica, nei negozi e nelle strutture per il tempo libero. "Dalla sua introduzione nel 2017 - sottolinea l'assessora provinciale alla Famiglia Waltraud Deeg - l'EuregioFamilyPass Alto Adige ha permesso alle famiglie di tutta la Provincia di usufruire di vari tipi di agevolazioni.

Con questa iniziativa vogliamo incentivare tutti gli altoatesini a vivere le prossime settimane in famiglia.

Dopo il successo dell'offerta estiva con le piscine, quest'anno con l'EuregioFamilyPass Alto Adige ci sarà di nuovo un'iniziativa invernale. Tutti i titolari dell'EuregioFamilyPass Alto Adige valido avranno prezzi scontati del 50% presso tutti i partner-vantaggi dell'iniziativa invernale. I ribassi valgono anche per i titolari dell'EuregioFamilyPass del Tirolo e del Trentino. Le agevolazioni vengono concesse a tutta la famiglia presso gli esercizi commerciali aderenti e, solo in determinati giorni, sul noleggio di attrezzature per gli sport invernali.

